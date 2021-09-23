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POLİTİKA

Davutoğlu’nun Sivas ziyaretinde arbede

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas İl Binasının açılış törenine katıldı, törende vatandaşlarla partililer arasında arbede yaşandı.

Gelecek Partisinin Sivas İl Binası Bankalar Caddesinde düzenlenen törenle açıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı tören öncesi vatandaşlara tavuk döner ikram edildi. Tavuk dönere rağmen katılım düşük oldu.

Açılış töreninde Davutoğlu’nun konuştuğu sırada bir kişi yüksek sesle tepkisini dile getirmeye kalkınca polis tarafından uzaklaştırılmak istendi. Bazı partililer uzaklaştırılmak istenen vatandaşın üzerine yürüdü. Vatandaş ve partililer arasında arbede yaşandı. Küfürleşmelerin yaşanması olay yerinden geçmekte olan vatandaşlarında tepkisine neden oldu. Bayanların yanında küfredilmemesini isteyen bir kişi de kızgın partililerin hışmına uğradı.

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