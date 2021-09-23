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Aydın'da operasyonda 4 kilo ele geçirildi! Değeri 1 milyon TL'yi geçiyor

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon lirayı geçen, 4 kilonun üzerinde metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, yaptıkları operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı geçen uyuşturucu madde ele geçirdi. 4 kilonun üzerindeki metamfetamin, Kuşadası tarihinde bir seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu madde oldu. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri fiziki takip sonucu 34 plakalı bir otomobili durdurdu.

Hassas burun narkotik köpeği Honaz eşliğinde otomobilde yapılan aramada, motor kısmında hava filtre boşluğunda zulalanmış halde 6 parça halinde toplam 4 kilo 320 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Otomobil sürücüsü şüpheli A.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli A.O. adliyeye sevk edildi.

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