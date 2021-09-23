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POLİTİKA

Eren Bülbül adına yaptırılan okul açılışında Bakan Soylu duygulandı

İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılışında yaptığı konuşmada duygulu anlar yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iş kadını Banu Akdeniz tarafından Ordu'nun Ünye ilçesinde yaptırılan Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, Eren'in şehadet haberinin kendilerini çok etkilediğini belirterek, Eren Bülbül'ün annesine hitaben, "Ayşe teyze, Ayşe anne... Eren'in şehit olduğu gün bize çok ağır geldi. O gün yemin ettik. Sonrasında, 'Devletimize ve bize yakışmaz' dedik. 'O adamları bulacağız ve Eren'i öldürdükleri, katlettikleri yerlerde ayaklarından ters bir şekilde ağaca asacağız' diye yemin ettik. 'Ama devletimizin şanına böyle bir şey yakışmaz' dedik. Ama Allah şahit; Karadeniz'i bunlardan temizledik, sözümüzü yerine getirdik. Şuanda da musallat olmaya çalışıyorlar, nerede bulursak onlar tepeliyoruz" dedi.

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