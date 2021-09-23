Serdar Ortaç Beşiktaş ve Çarşı taraftar grubundan özür diledi

Serdar Ortaç Beşiktaş- Adana DemirSpor maçı sonrasında Beşiktaş için skandal el hareketi ve küfürlü sözlerinin ardından, sosyal medya üzerinden yayınladığı videosu ile Beşiktaş Spor Kulübü ve taraftar grubundan özür diledi.

BEŞİKTAŞ'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın sonucunda beraberlikle sahadan ayrılmasının ardından, sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı el hareketi ve söylediği küfürlü sözlerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmesinin ardından, siyah beyazlı kulüp tarafından dava işlemi başlatıldı. Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar’ı kutlayan Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı. “Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz” deyip, mekandakileri dansa davet etti.

Beşiktaş Kulübü ve Çarşı taraftar grubu tarafından dava edilen Ortaç, Twitter'da TT olması ve binlerce tepki mesajı almasının ardından sosyal medyada yayınladığı videosu ile özür diledi.