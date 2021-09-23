Kemal Kılıçdaroğlu: Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız

RİZE'de kadın çay üreticileri ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnşallah iktidar olacağız, Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları Rize meydanında yakacağım" dedi.

2023 yılında yapılması planlanan seçimler öncesinde Türkiye'nin farklı noktalarına giderek seçim çalışmaları yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'ydi.

Rize'de ilk olarak kadın çay üreticileriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgüveni oldukça yüksekti ve iddialı açıklamalar yaptı.

CHP'yi iktidara taşıyacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları Rize meydanında yakacağım, bunu söyledim. Hiç kimsenin Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim" şeklinde konuştu.