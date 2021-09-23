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MEDYA

Masterchef'e başkonsoloslar konuk oldu! Bakın sevdikleri Türk yemekleri neler

İSTANBUL Başkonsolosları Masterchef Türkiye'ye konuk oldu. İsveç Başkonsolosluğunda yapılan son etap yarışında jüri üyesi olan başkonsoloslar sevdikleri Türk yemeklerini açıkladılar. İngiltere Başkonsolosu Türk asıllı Kenan Poleo sempatikliği ile dikkat çekti.

Masterhcef Türkiye'nin 3. eleme oyunu İsveç başkonsolosluğunda yapıldı. Jüri üyeleri de İsveç, İtalya, Almanya, İngiltere ve Danimarka başkonsolosları oldu. Danimarka Başkonsolosunun en sevdiği yemek mantı ve pide olurken, İngiltere Başkonsolosu Türkçe konuşması ile şaşırttı.

Aslen Kıbrıs Türkü olan Kenan Poleo, annesinin programı izlediğini en çok romantik Türk dizilerini sevdiğini söyledi. Ailesinin 1950'lerde Kuzey Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç ettiğini belirten Kenan Poleo, en sevdiği yemeğin lahmacun, bamya, iskender ve patlıcan olduğunu söyledi. 

Almanya İstanbul başkonsolosu döneri sevdiğini belirtirken, İtalya başkonsolosu ise Türk yemeklerinin hepsini çok sevdiğini ama en çok böreği beğendiğini söyledi. 

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