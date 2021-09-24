BIST 1.401
DOLAR 8,76
EURO 10,31
ALTIN 490,92
MEDYA

Yalancılar ve Mumları 1. bölüm fragmanı

Yalancılar ve Mumları dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalancılar ve Mumları'nın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler olacak? Yalancılar ve Mumları 30 Eylül 2021 Perşembe akşamı FOX'ta...

Elif, kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine sebep oluyordur. Elif'e en yakın arkadaşları Ceyda, Meliha ve Şebnem destek olurlar.

Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem'in ise kocasıyla sorunları vardır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vitor Pereira: Kazanmak için her şeyi yaptık
Vitor Pereira: Kazanmak için her şeyi yaptık
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Alanyaspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı yendi
Alanyaspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı yendi
Apple'dan Facebook'a tehdit! Facebook eleştirilerin hedefinde
Apple'dan Facebook'a tehdit! Facebook eleştirilerin hedefinde
Aydın'da bir kişi pompalı tüfekle ateş açan ağabeyini bıçakla öldürdü
Aydın'da bir kişi pompalı tüfekle ateş açan ağabeyini bıçakla öldürdü
Türkiye 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Konyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Konyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
İlyas Reis kim oynuyor Caner Topçu kimdir kaç yaşında?
İlyas Reis kim oynuyor Caner Topçu kimdir kaç yaşında?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat uygulamalarının üzerine gideceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat uygulamalarının üzerine gideceğiz
Barbaros Hayreddin Paşa kimdir ne zaman öldü eşi ve çocukları var mı?
Barbaros Hayreddin Paşa kimdir ne zaman öldü eşi ve çocukları var mı?