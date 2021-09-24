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DÜNYA

300 yaşında! Dünyanın en yaşlı insanının videosu ortaya çıktı: Sosyal medya ikiye bölündü

Dünyanın en yaşlı insanı olarak rekor kırdığı iddia edilen 300 yaşındaki Pakistanlı kadının videosu sosyal medyada büyük ses getirdi. Videonun ardından sosyal medya âdeta ikiye bölündü.

118 yaşındaki Kane Tanako ‘Dünyanın En Yaşlı İnsanı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki yerini almıştı. Ancak onu tahtından edecek bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan Pakistan’da yaşayan ve 300 yaşında olduğu iddia edilen kadının videosu Tanako’nun rekorunu ikiye katladı. Video tüm dünyada dikkat çekti ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosuna tüm dünyada yaşayan sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Mizahlarına Pakistanlı kadını alet eden kullanıcılar, “17 yaşında gireceğim ve yaşlanacağım diye korkan ben ve 300 yaşında ısrarla yaşamaya devam eden teyze...”, “Ya teyze biraz yaşlı gösteriyor ben 400 sandım hatta”, “Ben de eğer kocamdan erken ölürsem kocam başkasıyla evlenir korkusuyla 300 yaşında kadar yaşayabilirim rekor saymasanız da olur” yorumlarını yaptı.

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