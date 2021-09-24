Camdaki Kız Nalan'ın kahvaltı hazırlığı Tako'yu strese soktu

KANAL D Camdaki Kız 23 Eylül Perşembe son bölümde Nalan'ın hazırladığı çeşit çeşit serpme kahvaltı, 25 gram peynir ve 5 zeytinle kahvaltı şartını tüm ev halkına uygulatan kayınpederi Rafet Koroğlu'nu şoke etti. İşte Rafet Bey ve Tako’nun tutumluluğuna karşı Nalan’ın serpme kahvaltı masası…

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümüne Rafet Koroğlu'nun kalp krizi geçirmesi ve Nalan'ın kahvaltı hazırladığı sahneler damga vurdu.

Camdaki Kız’da Nalan’ın hazırladığı kahvaltı karşısında, Rafet Koroğlu'nun sağ kolu ve evinin pek çok alandaki baş sorumlusu Tako bile strese girerken, Nalan'a hazırladığı kahvaltının çok fazla miktarda olduğu ve Rafet Bey'i çok kızdıracağı bir türlü söyleyemediler.

Nalan 5 zeytin ve 25 gram peynir kuralından habersiz olunca...

Rafet Koroğlu’nun kahvaltıda 5 zeytin, 25 gram peynir kuralından habersiz olan Nalan sucuktan pastırmaya kadar pek çok çeşitle mükellef bir kahvaltı hazırladı.

Özellikle Tako'nun kahvaltıyı getirirken arka planda 'cenaze marşı' çalınması sosyal medyada caps oldu.