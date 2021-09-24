KANAL D Camdaki Kız son bölümde Nalan'dan Rafet Koroğlu'na serpme kahvaltı şoku

KANAL D Camdaki Kız 23 Eylül Perşembe son bölümde Nalan'ın hazırladığı çeşit çeşit serpme kahvaltı, 25 gram peynir ve 5 zeytinle kahvaltı şartını tüm ev halkına uygulatan kayınpederi Rafet Koroğlu'nu şoke etti. Dizideki o anlar sosyal medyada viral oldu!

KANAL D'de yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alarak sosyal medyada her sahnesiyle adeta fenomenleşen Camdaki Kız dizisinde cimriliği ile tanınan Rafet Koroğlu, yeni gelin Nalan'ın hazırladığı kahvaltı sofrasını görünce neye uğradığını şaşırdı. Dizinin son bölümündeki kahvaltı sahneleri sosyal medyada defalarca caps oldu ve pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.