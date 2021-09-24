Çinli muhbir koronavirüsün ortaya ilk çıktığı yeri ve tarihi açıkladı

Wei Jingsheng adlı Çinli bir muhbir, virüsün varlığı konusunda Kasım 2019'da Donald Trump yönetimini uyardığını iddia etti. Jingsheng, dünyanın dikkatini çekmeden Çin'in yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bilerek yaydığını öne sürdü.

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Eskiden Çin Komünist Partisinde yer alan Wei Jingsheng, Çin'in Ekim 2019'daki büyük bir askeri turnuvayı dünyanın ilk 'süper bulaştırma' etkinliği olarak kullandığını iddia etti.

Jingsheng, Avustralya Sky News tarafından hazırlanan, "Wuhan'da aslında neler oldu?" belgeselinde bu iddiaları ortaya attı.

Jingsheng, Çin Komünist Partisinin Dünya Askeri Oyunları etkinliğini virüsü yaymak için kullandığını, 'Çin hükümetinin biyolojik silahlar gibi bazı garip silahları kullanma olasılığını bildiğini' iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanlığının eski Çin Başdanışmanı Miles Yu, turnuvadaki bazı Fransız, Alman ve Amerikan atletlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri belirtiler gösteren bir hastalık geçirdiğini ancak virüs için test yaptırmadığını söyledi.