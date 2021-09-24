ABD Başkanı Joe Biden'in güven oranı 11 puan birden düştü

ABD'de yapılan bir anket, Başkan Joe Biden'in kamuoyu nezdindeki onay oranının temmuz ayından bu yana 11 puan gerileyerek yüzde 55'ten yüzde 44'e düştüğünü ortaya koydu.

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ABD'de Pew Araştırma Merkezi tarafından 10 bin 371 kişi üzerinde 13-19 Eylül'de bir anket yapıldı. Ankette Başkan Joe Biden'in izlediği politikalar konusundaki fikirleri soruldu.

Katılanların yüzde 44'ü Biden'in politikalarını onayladığını bildirirken yüzde 53'ü onaylamadığını, yüzde 3'ü ise çekimser kaldığını ifade etti. Temmuz ayında yapılan ankette Başkan Biden'in politikalarını onaylayanların oranı yüzde 55 çıkmıştı.

Afganistan ve göçmen politikası

Demokrat seçmenler arasında temmuz ayında yüzde 88 olan Biden'in onay oranı bu ayki ankette yüzde 75'e düştü. Joe Biden'in özellikle Afganistan ve göçmenler konusundaki politikaları son dönemde hem cumhuriyetçi hem de demokrat çevreden tepki çekiyordu.