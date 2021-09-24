Aziz Sancar: Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST'e Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldiğini ve gördüğü manzaranın kendisini gururlandırdığını belirterek, "Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz" dedi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elini öperek şükranlarını iletti.

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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Atatürk Havalimanı'nda devam eden havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katılarak TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile etkinlik alanını gezdi. Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Sancar'a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Sancar, ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, "Buraya Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüğüm gerçekten beni gururlandırdı, bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese, gençlerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor" "Geleceğin Nobel'inin yolu TEKNOFEST'ten geçiyor mu?" sorusuna karşılık Sancar, "Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir. Tekrar söylüyorum, Nobel için araştırma ve teknoloji yapmayın. İnsanlığa ve ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın, teknoloji yapın. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor, bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletlere (BM) de davet etmişti. 'Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok, her yere gidemem ama TEKNOFEST'e mutlaka geleceğim. Sizinle ödülleri vermeye katılacağım. Benim için büyük bir memnuniyet ve şükran vesilesi' dedim" ifadelerini kullandı.

"İşler iyi gitmediğinde inatçı olun"

Sancar, gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet'in, 'Ya ben onu alırım ya o beni alır' dediği gibi. O düşünceyle iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz."

Konuşmanın ardından TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elini öperek şükranlarını iletti. Ardından Sancar ve beraberindekiler sahneden katılımcıları selamladı.