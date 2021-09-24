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İzmir'de uçuruma düşen araçtan Beşiktaş kongre üyesinin cesedi çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de uçuruma düşen araçtan Beşiktaş kongre üyesinin cesedi çıktı

İZMİR'in Urla ilçesinde uçurumdan deniz kenarına düşerek alev alan araçta Beşiktaş Kongre Üyesi Enis Server Uğur'un (58) cesedi bulundu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İZMİR'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde 06 ADV 784 plakalı çift kabinli araç henüz belirlenemeyen bir sebeple uçurumdan deniz kıyısına düşerek alev aldı. Alevleri fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almasının ardından sürücü koltuğunda yanmış bir erkek cesedi bulundu.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 58 yaşındaki Enis Server Uğur'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Uğur'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uğur'un Beşiktaş kongre üyesi ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

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