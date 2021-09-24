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Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

MERSİN'in Silifke ilçesinde karısıyla bir süredir ayrı olan ve psikolojik sorunları bulunan koca, eşi ile baldızını tabanca ile vurup intihar etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Şiddetli geçimsizlikten dolayı Özkan K. ile eşi Fatma K. ayrılarak mahkemelik oldu. Eşinden ayrılan Fatma K., ablası Özge K.'nin Mersin'in Silifke ilçesindeki evine taşındı. Çiftin 13 Ekim'de mahkemesinin görülmesi beklenirken koca Özkan K., baldızının evine giderek tabanca ile eşini ve baldızını vurduktan sonra intihar etti.

Çevreden silah sesini duyan vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma K.'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramazken baldız Özge K. ve koca Özkan K. ağır yaralı olarak Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Özge ve Fatma K.'nin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Özge K.'nin eşinden ayrı bir çocuğu ile birlikte yaşadığı, Fatma K.'nin ise 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
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