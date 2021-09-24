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Bakan Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan iller

Bakan Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan 10 ilimizi de açıkladı. İşte il il son durum

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Trabzon ilk sırada
Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 538,61 ile Trabzon olurken onu 485, 64 ile Malatya, 476,25 ile Rize ve 472,26 ile Kayseri takip etti.

Üç büyükşehirdeki durum
Haritada yer alan verilere göre, 11-17 Eylül'de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu. Önceki hafta (4-10 Eylül) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 olmuştu.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il
Sağlık Bakanı Koca, attığı ikinci tweetle ise 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.

Bakan Koca, "11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" ifadelerini kullandı.

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