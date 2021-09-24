Türkiye 24 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 355 bin 226 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Eylül 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 20 bin 458 oldu.

Bakan Koca: Alışmak riski artırır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Alışmak riski artırır! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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