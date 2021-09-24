Ankara'da 25 kaçak göçmen yakalanırken 5 organizatör de tutuklandı

ANKARA'da yurda kaçak yoldan giren 25 düzensiz göçmen ile organizatör 5 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken 5 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan birinin ambulans şoförü olduğu ve işinden arta kalan zamanlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlendi.

Abone ol

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri İran üzerinden yurda yasa dışı yollarda göçmenler getirileceği bilgisi aldı. Soruşturma başlatan ekipler göçmenlerin önce Diyarbakır ardından da Ankara'ya getirileceğini öğrendi.

Operasyon başlatan ekipler Ankara-Niğde otoyolunda bir minibüs ile peşindeki otomobili durdurdu. Minibüste 25 göçmen bulunurken yurda girişlerini organize ettiği öne sürülen Y.K., A.Y., T.R.E., M.A.K. ve N.G.Ç. gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ambulans şoförü çıktı

5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kişilerden Y.K.'nin ambulans şoförü olduğu ve işinden arta kalan zamanlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlendi.