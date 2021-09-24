BIST 1.385
DOLAR 8,84
EURO 10,37
ALTIN 497,80
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yüzlerine söyledi Avrupa utanmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yüzlerine söyledi Avrupa utanmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın El Pais gazetesine konuştu. Şentop, Avrupa'nın göçmen konusundaki tutumuna eleştiride bulunarak, "Avrupa Birliği (AB), göç anlaşmasını bozduğu için utanmalı" ifadesini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada verdiği mülteci mesajı ile tüm paydaşları sorumluluk üstlenmeye davet etmesi tüm dünya tarafından dikkatle takip edilirken konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un Avrupa Birliği (AB) üye ülkesi İspanya'da verdiği mesajlar da dikkat çekti.

TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşı İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Meritxell Batet'in davetlisi olarak gittiği İspanya'da Türkiye ile yapılan göç anlaşmasını eleştirdi ve Avrupa'dan 'sorumluluk üstlenmesini' istedi.

27 yıl aradan sonra ilk kez İspanya'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı düzeyinde resmi bir ziyaret gerçekleştiren Mustafa Şentop, İspanya'nın El Pais gazetesine verdiği demeçte Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan göç anlaşmasının yerine getirilmediğini belirtti.

Şentop, AB'nin göç anlaşmasını bozduğu için utanması gerektiğini İspanya'nın önde gelen yayın organlarından El Pais aracılığıyla Avrupa'nın yüzüne söyledi.

"Mültecileri barındırmak için Avrupa'nın taahhüt ettiğinden 15 veya 20 kat daha fazlasını harcadık" diyen Şentop , AB'nin tüm zenginliklerin kendilerine gelmesini ve diğer ülkelerin acı ve üzüntüyle kalmasını istediğini ancak bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. 

Türkiye'nin çoğunluğu Suriyeli olan yaklaşık dört milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını kaydeden TBMM Başkanı Şentop, "Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinden bir ay sonra göçmen baskısında henüz bir artış gözlemlemedik. Fakat zaten son beş yılda yaklaşık 300 bin Afgan aldık" dedi.

Şentop, "Bu durum uluslararası bir sorumluluk üstlenilmesini gerektirir" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
ÖNCEKİ HABERLER
Alevi öğrencilere sorgu iddiası: MEB soruşturma başlattı
Alevi öğrencilere sorgu iddiası: MEB soruşturma başlattı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Aziz Sancar: Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz
Aziz Sancar: Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz
ABD Başkanı Joe Biden'in güven oranı 11 puan birden düştü
ABD Başkanı Joe Biden'in güven oranı 11 puan birden düştü
Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti
Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti
Çinli muhbir koronavirüsün ortaya ilk çıktığı yeri ve tarihi açıkladı
Çinli muhbir koronavirüsün ortaya ilk çıktığı yeri ve tarihi açıkladı
Türkiye'deki otomobil fabrikaları Yunanistan'da dert oldu: Bizde hiç yok
Türkiye'deki otomobil fabrikaları Yunanistan'da dert oldu: Bizde hiç yok
Başkan Büyükkılıç: Kayseri'de 'Yurt bulamıyorum’ diyen varsa buyursun gelsin
Başkan Büyükkılıç: Kayseri'de 'Yurt bulamıyorum’ diyen varsa buyursun gelsin
Balıkesir'de üniversite öğrencilerinin konaklama ihtiyacına destek
Balıkesir'de üniversite öğrencilerinin konaklama ihtiyacına destek
Antalya'da görenler telefona sarıldı! 173 bin TL cezayı duyan şaştı kaldı
Antalya'da görenler telefona sarıldı! 173 bin TL cezayı duyan şaştı kaldı