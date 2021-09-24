BIST 1.385
DOLAR 8,88
EURO 10,42
ALTIN 498,38
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

"Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı iddia edilen öğretmen, görevinden uzaklaştırıldı

"Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı iddia edilen öğretmen, görevinden uzaklaştırıldı

Ankara Valiliği, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı iddia edilen din kültürü öğretmeninin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Öğretmen için Milli Eğitim Bakanlığı da soruşturma başlatmıştı.

Abone ol

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yöneltmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir." ifadelerini kullanıldı.

Bakanlık soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada ise öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını belirtilmişti. Bakanlık, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

İDDİALAR NEYDİ?
İddialara göre; Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda, görev yapan M.K. adlı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül'deki ders sırasında "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedi.

Bazı öğrencilerin parmak kaldırmasının ardından öğretmenin, "Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor? sorularını sorduğu iddia edildi. Ardından M.K'nin "Biz Hazreti Ali'yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan iller
Bakan Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan iller
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti
Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti
Türkiye 24 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 24 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İzmir'de uçuruma düşen araçtan Beşiktaş kongre üyesinin cesedi çıktı
İzmir'de uçuruma düşen araçtan Beşiktaş kongre üyesinin cesedi çıktı
Alevi öğrencilere sorgu iddiası: MEB soruşturma başlattı
Alevi öğrencilere sorgu iddiası: MEB soruşturma başlattı
Ankara'da 25 kaçak göçmen yakalanırken 5 organizatör de tutuklandı
Ankara'da 25 kaçak göçmen yakalanırken 5 organizatör de tutuklandı
Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti
Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti
ABD Başkanı Joe Biden'in güven oranı 11 puan birden düştü
ABD Başkanı Joe Biden'in güven oranı 11 puan birden düştü