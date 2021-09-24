Zonguldak'ta bir kişi arazi anlaşmazlığı yaşadığı ağabeyi ve yengesini vurdu

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde Ali Özdemir, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Muzaffer (65) ile yengesi Ayfer Özdemir'i (56) silahla vurarak yaraladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesiDüz Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Ali Özdemir, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Muzaffer Özdemir (65) ile tartıştı. Ali Özdemir, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muzaffer ile yengesi Ayfer Özdemir'i (56) silahla vurarak yaraladı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Ayfer Özdemir ile Muzaffer Özdemir, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Özdemir ise jandarma tarafından gözaltına alındı.