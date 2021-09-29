BIST 1.394
DOLAR 8,86
EURO 10,34
ALTIN 495,99
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Konya Selçuk Üniversitesi aşılı ve aşısız öğrenci listesini panodan ilan etti!

Konya Selçuk Üniversitesi aşılı ve aşısız öğrenci listesini panodan ilan etti!

Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin okul panosunda ifşa edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Abone ol

Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, okulun girişindeki panoya "Tüm öğrencilerimizin mutlaka korona aşılarını tamamlamaları gerekmektedir" notuyla eksik aşılı olan öğrencilerin isimlerinin yer aldığı listelerin asıldığı görülüyor.

Türkiye'de 6 Eylül'den itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmesi zorunlu hale gelirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede aşılama çalışmalarının gönüllülük esasına göre yürütüleceği vurgusu yapıldı.

Üniversiteyi karıştıran ifşa

Aşı zorunluluğu bulunmayan eğitim alanında da PCR testi uygulamaları devreye sokulurken, sosyal medyada paylaşılan bir video ise büyük tartışma yarattı. Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde kaydedildiği öne sürülen videoda, aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin okul panosunda ifşa edildiği görüntüler yer aldı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, okulun girişindeki panoya "Tüm öğrencilerimizin mutlaka korona aşılarını tamamlamaları gerekmektedir" notuyla eksik aşılı olan öğrencilerin isimlerinin yer aldığı listelerin asıldığı yer alıyor.

Sosyal medyada olay oldu

Üniversitede ortaya çıkan görüntü sosyal mecralarda büyük tartışmalara neden olurken, kullanıcılar videoyu paylaşarak konuya ilişkin yorum üstüne yorumda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Nagehan Alçı'yı Taliban etkiledi! İtiraf edeyim dedi önerileri sıraladı: Cumhurbaşkanlığı Çankaya'ya gitsin sembolik olsun!
Nagehan Alçı'yı Taliban etkiledi! İtiraf edeyim dedi önerileri sıraladı: Cumhurbaşkanlığı Çankaya'ya gitsin sembolik olsun!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
ABD'de et fiyatları yükselişte Beyaz Saray 4 büyük şirketi manipülasyonla suçladı
ABD'de et fiyatları yükselişte Beyaz Saray 4 büyük şirketi manipülasyonla suçladı
28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda kontrolden geçirildi
28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda kontrolden geçirildi
Antalya Altın Portakal Film Festivali için CHP'li belyediye 58 Venüs heykeli dikti
Antalya Altın Portakal Film Festivali için CHP'li belyediye 58 Venüs heykeli dikti
Mehmet Ceyhan çocuk vakalarına karşı uyardı! Çocuklara Covid için ne ilacı veriliyor? Vitaminlere dikkat!
Mehmet Ceyhan çocuk vakalarına karşı uyardı! Çocuklara Covid için ne ilacı veriliyor? Vitaminlere dikkat!
Yasağı çiğnedi! Seda Sayan'da göbek atan doktora büyük şok: Ben olsam...
Yasağı çiğnedi! Seda Sayan'da göbek atan doktora büyük şok: Ben olsam...
Adalar'da yasak öncesi "korsan akülü taksi" denetimi
Adalar'da yasak öncesi "korsan akülü taksi" denetimi
Osmaniye'de bu papağanın yaşını duyanlar şaşırıyor! Caddenin sembolü oldu
Osmaniye'de bu papağanın yaşını duyanlar şaşırıyor! Caddenin sembolü oldu
Almanya'nın kamu borcu Kovid-19'un etkisiyle 2 trilyon 256 milyar avroya çıktı
Almanya'nın kamu borcu Kovid-19'un etkisiyle 2 trilyon 256 milyar avroya çıktı