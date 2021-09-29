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100 liradan kaçan araç sürücüleri 9 bin liralık maliyetle karşılaşıyor

100 liradan kaçan araç sürücüleri 9 bin liralık maliyetle karşılaşıyor

Havaların soğumasıyla kışlık bakımları yapılmayan araçlar büyük risk altına girmeye başladı. Araçlarına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüler, 9 bin lirayı bulan masrafla karşılaşabiliyor.

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Havaların soğuması ile birlikte araçlarda donma olayları yaşanmaması için mekanik ustaları tarafından uyarı geldi. Kışlık bakımlarını yaptırmayıp araçlarına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüler, araçta farklı sorunların ortaya çıkması ile birlikte 9 bin lirayı bulan bir fatura ile karşı karşıya kalabiliyor.

Antifriz uyarısı

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 1'inci sanayi sitesi esnafı motor mekanik ustası Muhsin Körfeci, araç donmalarına karşı vatandaşları uyararak 100 liralık antifrizden kaçanları 9 bin liralık masrafın beklediğini söyledi.

Araçlarda kış bakımı döneminin başladığını aktaran Körfeci, vatandaşların ağır masraflarla karşılaşmaması için bakımlarını zamanında yapması gerektiğini ifade etti. Körfeci, “Antifriz çok önemli, özellikle kış aylarında, aslında yazında kullanılması lazım. Yazın motoru koruyor, kireçlenme, başlanma ve tortudan koruyor, kış aylarında ise antifriz kullanılmadığında soğuk havalarda araç donuyor. Donunca blok ve silindir kapakları çatlamaya neden oluyor, beni dinleyenler gelip antifrizini doldursun kışa girmeden önce, şimdiden tedbiri alsınlar. Antifriz fiyatı 100 TL donduğu zaman 9 bin TL masraf çıkartıyor, hatta motor komple değişime kadar gidiyor” dedi.

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