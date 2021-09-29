BIST 1.395
DOLAR 8,85
EURO 10,32
ALTIN 496,37
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İstanbul Valiliği üniversitelilerin yurt sorunu için harekete geçti! Rektörlerle arsa toplantısı

İstanbul Valiliği üniversitelilerin yurt sorunu için harekete geçti! Rektörlerle arsa toplantısı

Üniversite öğrencilerinin yurt sorununu gidermek amacıyla İstanbul Valiliği üniversite rektörleriyle toplandı.

Abone ol

İSTANBUL Valiliği'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla devlet üniversitelerinin rektörleriyle öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzdaki devlet üniversitelerimizin rektörleriyle öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yaptık. Akademik eğitim takviminin en iyi şekilde sürdürülmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin zirvesi başladı! Putin: Her zaman sorunsuz geçmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin zirvesi başladı! Putin: Her zaman sorunsuz geçmiyor
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Prof. Dr. Kaan Kırali: Aşının kalp krizini tetikleme şansı sıfır
Prof. Dr. Kaan Kırali: Aşının kalp krizini tetikleme şansı sıfır
Togo'dan gelen iş insanı şifayı Isparta'da buldu: Buraya daha...
Togo'dan gelen iş insanı şifayı Isparta'da buldu: Buraya daha...
İbrahim Kalın'dan Suriyeli sığınmacı itirafı: Bu eleştiri haklı
İbrahim Kalın'dan Suriyeli sığınmacı itirafı: Bu eleştiri haklı
Mardin Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere "aşı olun" çağrısı: Maalesef 2 annemizi kaybettik
Mardin Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere "aşı olun" çağrısı: Maalesef 2 annemizi kaybettik
Denizli'de babasını hastaneye götürürken başından vuruldu! Meğer tuvalet...
Denizli'de babasını hastaneye götürürken başından vuruldu! Meğer tuvalet...
İnglitere'de akaryakıt tedarik sorunu kanser hastalarını vurdu
İnglitere'de akaryakıt tedarik sorunu kanser hastalarını vurdu
100 liradan kaçan araç sürücüleri 9 bin liralık maliyetle karşılaşıyor
100 liradan kaçan araç sürücüleri 9 bin liralık maliyetle karşılaşıyor
Manisa'da vahşet! 7 yerinden bıçakladı: Ormanda saklanırken yakayı ele verdi
Manisa'da vahşet! 7 yerinden bıçakladı: Ormanda saklanırken yakayı ele verdi