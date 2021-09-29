BIST 1.395
DOLAR 8,85
EURO 10,32
ALTIN 496,37
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı yapılmadı

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı yapılmadı

JAPONYA'da, 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, nükleer tesislerin işleyişinde sorun tespit edilmediği bildirildi.

Abone ol

Japonya, 6.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Japon Denizi açıkları olan deprem, yerel saat ile 17.37'de 400 km derinlikte meydana geldi.

Tokyo dışında Hokkaido, Aomori, Iwate ve Fukushima eyaletlerinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

İlk belirlemelere göre ülkede nükleer tesislerin işleyişinde sorun tespit edilmediği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Togo'dan gelen iş insanı şifayı Isparta'da buldu: Buraya daha...
Togo'dan gelen iş insanı şifayı Isparta'da buldu: Buraya daha...
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İbrahim Kalın'dan Suriyeli sığınmacı itirafı: Bu eleştiri haklı
İbrahim Kalın'dan Suriyeli sığınmacı itirafı: Bu eleştiri haklı
Mardin Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere "aşı olun" çağrısı: Maalesef 2 annemizi kaybettik
Mardin Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere "aşı olun" çağrısı: Maalesef 2 annemizi kaybettik
Denizli'de babasını hastaneye götürürken başından vuruldu! Meğer tuvalet...
Denizli'de babasını hastaneye götürürken başından vuruldu! Meğer tuvalet...
100 liradan kaçan araç sürücüleri 9 bin liralık maliyetle karşılaşıyor
100 liradan kaçan araç sürücüleri 9 bin liralık maliyetle karşılaşıyor
Manisa'da vahşet! 7 yerinden bıçakladı: Ormanda saklanırken yakayı ele verdi
Manisa'da vahşet! 7 yerinden bıçakladı: Ormanda saklanırken yakayı ele verdi
Fethullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'e 35 yıl hapis
Fethullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'e 35 yıl hapis
Aşısız NBA oyuncuları için yeni adımlar atıldı
Aşısız NBA oyuncuları için yeni adımlar atıldı
Genç araştırmacılara Aziz Sancar bursu verilecek! Seçilenler Aziz Sancar ile birlikte araştırma yapabilecek
Genç araştırmacılara Aziz Sancar bursu verilecek! Seçilenler Aziz Sancar ile birlikte araştırma yapabilecek