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Togo'dan gelen iş insanı şifayı Isparta'da buldu: Buraya daha...

Togo'dan gelen iş insanı şifayı Isparta'da buldu: Buraya daha...

TOGO Cumhuriyeti'nde iş insanı Lassıssı Gbadegesın Ashıru (69), binlerce kilometreden geldiği Isparta Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilerek, sağlığına kavuştu. Kanserli kitle böbreğine zarar vermeden alınan Ashıru, "Buraya daha güvende hissettiğim için geldim" dedi.

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Batı Afrika'da bir ülke olan Togo Cumhuriyeti'nde iş insanı Lassıssı Gbadegesın Ashıru, bir tanıdığı vasıtasıyla Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun Ruşen Keskin'e ulaşarak, rahatsızlığını bildirdi. Daha sonra binlerce kilometre ötedeki  ülkesinden Isparta'ya gelen Lassıssı Gbadegesın Ashıru'nun Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde, böbreğinde şüpheli bir kitle tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda kanserli doku olduğunu belirleyen uzmanlar, ameliyat ile böbreği koruyarak kitleyi almayı başardı.

Operasyonu gerçekleştiren Üroloji Doktoru Yunus Ünal, "Hastamız Togo Cumhuriyeti'nden geldi. Önce check-up yaptık, daha sonra böbreğinde şüpheli kitle tespit ediliyor. Başhekimimiz Ruşen Bey aracılığıyla hastaneyle bağlantı kuruluyor ve hastamız Isparta Şehir Hastanesi'ne geliyor. Biz de yaptığımız tetkiklerde hastamızın sol böbreğinde 2-3 santimlik kitle tespit ettik. Daha sonra ameliyata karar verdik. Ekip olarak ameliyatını yaptık. Şu anda genel sağlık durumu iyi" dedi.



"Kitle 2 santimdi"
Üroloji doktoru Şakir Esen, "Hastamızın böbreğindeki kitle 2 santimdi. Bu ameliyatlarda ya böbreği tamamen almak gerekiyor ya da sadece kitleyi alıp böbreği korumak gerekiyor. Biz yaptığımız tetkikleri ekibimizle değerlendirdik. Kitlenin çıkarılabileceğini gördük ve ameliyatımızı da o şekilde planladık. Hastamızdan sadece kitleyi yani kanserli dokuyu aldık, böbreğini koruduk. Patoloji sonucumuz da beklediğimiz gibi böbrek kanseri geldi." diye konuştu.

"Başarıyla gerçekleştirdik"
Esen "Cerrahi sınır dediğimiz yani çıkardığımız yerde böbrekte kanser dokusunun kalmadığını patolog arkadaşımız söyledi. Bundan sonraki aşamada genel kontrollerimiz, diğer organlara bir sıçrama var mı onları değerlendireceğiz. Öncelikle bizim burada organı korumak hedefimiz. Ameliyatını Isparta Şehir Hastanesi'nde Yunus Bey, ben ve ekibimiz başarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu. Lassıssı Gbadegesın Ashıru da "Allah'a şükür ameliyat oldum, sağlığıma kavuştum. Hastane Başhekimi Feridun Ruşen Keskin ve ameliyatımı gerçekleştiren tüm ekibe teşekkür ederim. Buraya daha güvende hissettiğim için geldim" dedi.

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