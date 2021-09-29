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Kim dost kim düşman? 8 ülke soruldu anketteçarpıcı sonuçlar çıktı

Kim dost kim düşman? 8 ülke soruldu anketteçarpıcı sonuçlar çıktı

Kamuoyuna araştırma şirketi MetroPoll'un "Kim Dost, Kim Düşman?" başlıklı anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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Kamuoyuna araştırma şirketi MetroPoll, Türkiye'de halkın yabancı ülkelere bakışına dair anket düzenledi. Haziran ayına ait araştırmada vatandaşlara "Aşağıdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakında görüşünüz nedir?" sorusu yöneltildi.  

ABD ve İsrail düşman

Verilen cevaplarda ABD ve İsrail düşman olarak görülüyor. İsrail yüzde 56,1 ile düşman olarak nitelenirken, onu yüzde 41.1 ile ABD izliyor.  Bu iki ülkeyi İngiltere takip ediyor. 

Katar dost ve müttefik

Müttefik olarak Katar ilk sırada yer alırken Almanya'nın ikinci sırada çıkması dikkat çekti.

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