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Kayseri'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayseri'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

 KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P'nin Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde, İ.K. ve K.Ç'nin de Bünyan ilçesi Yakutiye Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlülerin işlemleri sürüyor.

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