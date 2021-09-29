15 bin TL'den 1500 TL'ye düştü! Türkiye'de başka üreten yok: Tokat'ta yapıldı
TOKAT'ta yaşayan 42 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Yıldıray Baş bir ilke imza attı.
Erbaa'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda Türkiye Kızak Federasyonu'nun il temsilcisi olan Yıldıray Baş (42), 2019 yılında kızak sporu yapan öğrencileriyle birlikte Kars'ta yarışlara katıldı. Burada sporcular için yeterli sayıda kızak olmadığını gören Baş, durumu federasyon yetkililerine iletti.
Baş, kızakların Türkiye'de üretiminin yapılmadığını, yurt dışından temin edildiğini öğrendi. Federasyonun yerli üretim yarış kızakları kullanmak için verdiği destekle Baş, kızakların bir örneğini ilçedeki marangozlara gösterdi. Üretip üretemeyeceklerini araştırmaya başladı.
İlçede 15 yıldır marangozluk yapan Mehmet Bolat (39) kızakların üretimini yapabileceğini belirtince geçen yıl federasyon için 10 adet yarış kızağı üretildi. Üretilen kızakları beğenen federasyon yetkilileri Mehmet Bolat'a bu yıl 45 kızak daha yapması için sipariş verdi.
Yaklaşık 3 ay önce yapımına başlanan 45 kızağın üretimi geçen günlerde tamamlandı. Yurt dışından alındığında maliyeti 1500 euroya kadar çıkan kızaklar Mehmet Bolat tarafından 1500 TL'ye mal edildi.