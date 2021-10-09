BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Üniversitesinde 'İkinci Üniversite' kayıt tarihleri uzatıldı
Anadolu Üniversitesinde 'İkinci Üniversite' kayıt tarihleri uzatıldı
Bu kütüphanenin üye sayısı birçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı
Bu kütüphanenin üye sayısı birçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı
Afyonkarahisar'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü
Afyonkarahisar'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansı sona erdi
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansı sona erdi
Devlet Bahçeli'den 'Boğaziçi' tepkisi: Bunlar genç değil ajan provokatörlerdir
Devlet Bahçeli'den 'Boğaziçi' tepkisi: Bunlar genç değil ajan provokatörlerdir
Ömer Faruk Yurtseven NBA'deki hazırlık maçında 'double double' yaptı
Ömer Faruk Yurtseven NBA'deki hazırlık maçında 'double double' yaptı
ORC ekim ayı anket sonuçları bomba! Bu pazar genel seçim olsa
ORC ekim ayı anket sonuçları bomba! Bu pazar genel seçim olsa
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın skandal sözlerine sert yanıt
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın skandal sözlerine sert yanıt
Eskişehir'de kaybolan kadın yaralı halde bulundu
Eskişehir'de kaybolan kadın yaralı halde bulundu
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi