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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı en çok artan 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı en çok artan 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, vaka sayılarının en çok arttığı 10 ili paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu. Zonguldak, 557,17 vaka yoğunluğu ile ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

"25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Bakan Koca, "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" ifadelerini kullandı.

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