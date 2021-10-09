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Lübnan'da elektrikler tamamen kesildi

Lübnan'da elektrikler tamamen kesildi

Lübnan'ın en büyük iki elektrik santralinin yakıt krizi nedeniyle üretimi durdurmasıyla, ülkedeki elektrikler tamamen kesildi. Kesinti birkaç gün daha devam edecek.

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Lübnan hükümetinden bir yetkili Reuters haber ajansına, ülkedeki en büyük 2 enerji şirketinin yakıt sıkıntısı nedeniyle üretimini durdurduğunu açıkladı. 

Yetkili, "Lübnan'da elektrik üretimi tamamen durdu. Pazartesi gününe kadar ya da birkaç gün boyunca üretimin başlaması mümkün görünmüyor." dedi.

Kesintiler Lübnanlıları elektrik jeneratörlerine bağımlı hale getirdi.

Deir Ammer santralinde cuma günü üretimin durmasının ardından bugün de Zahrani santralinde üretim durduruldu.

Hükümet yetkilisi, devletin, santrallerin geçiçi olarak çalıştırılması için ordunun akaryakıt rezervini kullanmak istediğini ancak bunun da yakın zamanda olmayacağını söyledi.

Lübnan'da kriz

Lübnan'daki ekonomik kriz hayatın her alanını felç etti. Elektrik, su, yakıt, ekmek...

Lübnanlılar 1990'dan bu yana kronik bir sorun haline gelen elektrik kesintileri ile boğuşuyor.

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