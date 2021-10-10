Kılıçdaroğlu'nun yeni profil fotoğrafı dikkat çekti! Kılıçdaroğlu aday mı oluyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun profil fotoğrafını değiştirmesi ve fotoğraftaki bazı detaylar Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlandığının işareti olarak görüldü.

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CHP Genel Başkanı sosyal medya üzerindeki tüm profil fotoğraflarını değiştirirken arka planda sadece Türk Bayrağının yer alması Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı mı olacak sorusunu beraberinde getirdi.

CHP logolu fotoğraf yerine Türk bayrağı

2023’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifakların adayları merak konusu olurken Kılıçdaroğlu’nun sosayal medya platformlarındaki CHP logolu fotoğrafını değiştirmesi ve yeni fotoğrafta sadece Türk Bayrağını görülmesi Twitter’da gündem oldu.

Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia ettiler.

Kılıçdaroğlu aday olacak yorumları yapıldı

Twitter’da Kılıçdaroğlu’nun profil fotoğrafına gelen yorumlardan bazılarında şu ifadeler yer aldı:

Kılıçdaroğlu fotoğrafını değiştirmiş. Gören gözler için nice ibretler vardır.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da CHP logolu Profil fotoğrafını değiştirerek Cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırptı.

Kılıçdaroğlu profil resmi değişmiş, arkasında Türk bayrağı var. Belli ki Bir şeylere hazırlık yapıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'da CHP logolu Profil fotusunu değiştirerek Bayrak önünde çektirdiği fotoğrafı koydu. Cumhurbaşkanı adaylığı için bir çalışma diye düşünüyorum.