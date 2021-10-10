İlkokulda Squid Game alarmı! Kaybeden çocukları dövüyorlar!

Netflix'in popüler dizisi 'Squid Game' son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri. Ancak yaşları için uygun olmamasına rağmen izleyen ilkokul çocukları dizideki oyunları kendileri de oynamaya başladı.

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Belçika’da bir okulda öğrencilerin Netflix’in fenomen dizisi ‘Squid Game’e özenerek benzer oyunları oynamaya başlaması üzerine okul yönetimi endişelerini dile getirdi.

İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan çaresiz insanların mücadelesi anlatılıyor. Dizide borç batağındaki karakterler çocuk oyunları oynayarak ödülü kazanmaya çalışıyor. Eylül ayında gösterime giren dizi Netflix’in en çok izlenen yapımı olma yolunda ilerliyor. Şimdiden ABD dahil 90 ülkede birinci sırada.

Erquelinnes Béguinage Hainau ilkokulundaki çocukların dizideki oyunları oynadığı belirlendi. Kaybedenin öldürüldüğü oyunların sonunu taklit etmek için çocukların kaybedenleri dövdüğü ifade edildi.

Okulun Facebook sayfasından velilere yönelik bir uyarı yayınlanarak dizinin vahşet sahneleri nedeniyle 18 yaş sınırlaması olduğu vurgulandı.

Açıklamada “Bu sağlıksız ve tehlikeli oyunu durdurmak için öğrencileri dikkatle izliyoruz! Çocuklarınızı bunun neden olabileceği sonuçlardan haberdar etmek için desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaybeden kişiye şiddet uygulanıyor

Okul yönetimi, salı günü Facebook hesabı üzerinden velilere uyarıda bulunduğu bir gönderi paylaştı. Gönderide yer alan ifadeler şu şekilde:

“Değerli veliler, Squid Game adlı diziyi muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu dizide karakterler farklı çocuk oyunları oynuyor. Kaybedenler de eleniyor, yani öldürülüyor. Dizi, şiddet içerikli sahneleri nedeniyle 18 yaş altındakilere yasak. Öğrencilerimiz, dizide yer alan 1-2-3 güneş oyununu oynuyor ve kaybeden kişiye dayak atıyor”.

1-2-3 güneş oyunu, dizideki Kırmızı Işık, Yeşil Işık adlı oyuna denk geliyor.

Disiplin cezası

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, yönetim, okulda oynanan oyunları dikkatle takip ettiklerini belirtirken, velilerden de çocuklarıyla konuşarak bu oyunların zararlı sonuçlara yol açabileceğini anlatmalarını istedi.

Okulun Facebook'taki mesajına 2 bine yakın yorum gelirken, gönderi yaklaşık 37 bin kez paylaşıldı.

Yönetim, dizideki oyunları oynayıp arkadaşlarına zarar vermeyi sürdüren öğrenciler hakkında disiplin cezası uygulanabileceğini de belirtti.

Dizinin konusu ne?

Netflix platformunda yayınlanan ve popülerliği her geçen gün hızla artan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde borca batmış çaresiz kişiler, gizemli bir örgütün hazırladığı platformlardaki çocuk oyunlarını oynayarak yüksek miktarlarda para kazanmak için birbirleriyle mücadele ediyor. Oyunların sonunda kaybedenler öldürülüyor.