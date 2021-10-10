Eyvah! Bağışıklık sistemimiz onu unuttu! Hem ölüm hem hastalık tetikliyor

Geçen yıl grip vakalarının görülmemiş olmasının izolasyon ve maske sayesinde olduğunu vurgulayan uzmanlar gribin bağışıklık sistemimiz tarafından unutulduğunu bu yüzden daha da güçlü dönebileceğini söyledi.

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Doktorlara göre her yıl ekim ayının 15'i resmi olarak grip salgının başladığı tarih olarak ilan edilir. O kadar uzun süredir maske takıyoruz ki vücudumuz grip virüsünün ne olduğunu unuttu. Artık maskeler yavaş yavaş çıkıyor, bağışıklık sistemimiz uzun süredir görüşmediği virüsleri tekrar ağırlayacak.

İngiltere bu kış grip vakaların çok büyük bir artış bekliyor. Gribin ülkede bir halk sağlığı sorunu haline gelmesi bekleniyor. Ülkede resmi makamlar bu yıl 15 bin ila 60 bin arasında insanın gripten hayatını kaybedeceğini düşünüyor. İngiltere kamu sağlığı kurumu 16 yaşın altındaki herkese ve 50 yaşın üstündekilere grip aşısı yapmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl çoğu insan grip olmadığı için mutasyona uğrayan grip virüsünden toplayamayan ilaç şirketleri yüzünden bu yıl grip aşılarının ne kadar etkili olacağı da ayrı bir merak konusu.

Türkiye'de de geçtiğimiz yıl grip salgınından neredeyse hiç bahsetmemiştik. Peki ülkemizde koronavirüs önlemlerinin gevşemesi, vatandaşların maske-mesafe kuralına uymamaları gribin bu sene seyrini değiştirebilir mi? Grip aşılaması ne durumda? Grip aşısı tedarikinde bir sıkıntı var mı?

Hem ölüm hem hastalığı tetikleme

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Geçen yıl gribi hiç hissetmedik desem yeridir" ifadelerini kullandı.

'Bu yıl nasıl olur?' sorusuna Eraksoy, riskli hastaların aşılanması gerektiğine dikkat çekiyor. Eraksoy, "Gripten ölüm şekilleri olacağı gibi altta yatan kalp, akciğer, organ nakli, kanser tedavisi veya metabolik hastalıklar da tetiklenir. Gribe yakalanınca alevlenebilir" diyor.

Geçen yılki aşılar kullanılmıyor

Aşı ile gripten büyük ölçüde korunulabildiğini aktaran Eraksoy, grip aşılarının şu anda bulunamadığını, yeni sezon aşıların piyasaya verildiğini duymadıklarını bildirdi. Grip aşılarının her yıl yenilendiğine dikkat çeken Eraksoy, "Geçen yıla ait aşılar bu yıl geçerli değildir. Her yıl yeni döneme ait aşı hazırlanır. Çünkü içerdiği virüsler değişir. Yeni aşının piyasaya verilmesini, ithal edilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İlk hedef riskli hastalar

Grip aşılarının kışa girmeden uygulanmasının tercih edildiğini ifade eden Eraksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Grip kışın sahneye çıkan bir hastalıktır. Dolayısıyla bugünlerde grip aşısı tedarik edilmeli ki özellikle aşının yapılması gereken grupları önceleyerek toplumu gribe karşı bağışık kılmaya başlayalım."

Hem Covid hem grip salgını

Maske zorunluluğunun bütün ülkelerde büyük oranda kalktığını vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, kış dönemi hem kovid hem de gripte bir salgının yükselmesinden kaygılı. Erk'e göre Covid aşısı ve grip aşısı aynı anda yapılabilir. Profesör Erk grip ve Covid'i aynı aynda geçiren kişinin ağır bir durumda olacağını söylerken, "15 Ekim öncesinde mutlaka aşı yapılması lazım. Aşılarla ilgili bir tedarik sorunu olacağını zannetmiyorum. Aşı yapmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Grip vakaları görülüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yıl grip salgınında belirgin bir artış olacağını öngördüğünü belirten bir başka enfeksiyon uzmanı, "Bu yıl insanlar rahatladı, maske kalktı ve kapalı ortamlar açıldı. Maskeyi bir kenara bırakmaya başladık. Türkiye'de de grip vakaları yavaş yavaş görülmeye başlandı. Geçen sene mesela hiç görülmedi" dedi.

Gribin Covid'de olduğu gibi risk gruplarında ölüme sebebiyet veren enfeksiyonlardan biri olduğunu açıklayan uzman, "Grip aşılaması bugünlerden itibaren salgın olsun olmasın başlamalı. Çünkü tehlikeyi aşı önemli ölçüde engelliyor. Piyasada şu an birtane aşı bulunuyor. Ancak ara ara eksildiği gibi duyumlar alıyoruz."