Netflix Squid Game 'Kalamar Oyunu'nda inanılmaz hata! Herkes bunu konuşuyor!

Son dönemde sosyal medyada da sıklıkla paylaşımları yapılan popüler Netflix dizisi Squid Game'de inanılmaz bir hata yapıldı. Dizide verilen bir telefon numarası gerçek bir kadına ait çıktı. O sahne sonrası dünyaya yayılan numarayı kullanan kadın herkesin onu aradığını belirterek 37 bin TL'lik tazminat teklifini reddetti.