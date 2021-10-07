Netflix Squid Game 'Kalamar Oyunu'nda inanılmaz hata! Herkes bunu konuşuyor!
NETFLIX'in en popüler dizilerinden Squid Game'de (Kalamar Oyunu) inanılmaz sahne! Herkes bu hatayı konuşuyor...
Son dönemde sosyal medyada da sıklıkla paylaşımları yapılan popüler Netflix dizisi Squid Game'de inanılmaz bir hata yapıldı. Dizide verilen bir telefon numarası gerçek bir kadına ait çıktı. O sahne sonrası dünyaya yayılan numarayı kullanan kadın herkesin onu aradığını belirterek 37 bin TL'lik tazminat teklifini reddetti.
Netflix'te son günlerde popülaritesi artan dizisinde inanılmaz bir hata yapıldı.
Kore'nin güneydoğusunda yaşayan ve adı açıklanmayan iş kadını, binlerce kişinin kendisini aradığını, dizideki gibi oyun oynamak istediklerini söylediğini aktardı.
"4 binden fazla numaradan çağrı aldım"
Kore gazetesi Money Today'e konuşan ve aramalar nedeniyle gündelik hayatına devam edemez hale geldiğini söyleyen kadın "Ben bu numarayı on yıldan uzun süredir kullanıyordum diyerek, "İlk başta ne olduğunu anlamadım ama sonra bir arkadaşım numaramın dizide yer aldığını söyledi. Ondan sonra 4 binden fazla numaradan çağrı aldım" dedi.