Demet Akalın’dan Gülben Ergen’i çıldırtacak sözler: Öyle Gülben gibi...

Demet Akalın, Bodrum Belediyesine teşekkür ederek, “Bu memleket hepimizin, yangını ilk duyduğumda elime bir pet şişe alıp yangına koşmak istedim. Çok şükür kötü günlerdi ama geçti. Bir daha tekrarını Allah yaşatmasın. Bodrum Kalesi'nde konser vermek muhteşem bir duygu. Burada eskiden usta sanatçılar sahne aldı. Burada sizlerle beraber olmak çok güzel bir şey ama bugün gördüğüm ve hoşuma giden şey Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın halkın arasında gülüp oynaması, dans etmesi, halkla fotoğraf çektirmesiydi. Bir an aklımdan bende mi belediye başkanı olsam, hatta Bodrum’dan mı siyasete girsem diye düşündüm. Ben gönüllü başkanım” dedi.