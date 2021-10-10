BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  DÜNYA

Irak halkı erken seçim için sandık başında

Irak halkı erken seçim için sandık başında

Irak’ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken genel seçimlerde oyunu verdi.

Abone ol

Irak'ta saat 18:00’de sona erecek seçimler nedeniyle güvenlik güçleri seçim merkezlerinin çevresindeki önlemleri üst düzeye çıkardı. Oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçirilecek.

Irak'ta oy verme işlemleri sırasında seçmenlerin seçim merkezlerine cep telefonu sokmasına da izin verilmeyecek. Havalimanları ve kara sınırları oy verme işlemi bitene kadar kapalı olacak.

40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 877 yabancı gözlemci seçimleri izleyecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin 24 saat içerisinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.

Bu seçimler, Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerden sonra ilk erken genel seçim özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Salih oyunu kullandı
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken genel seçimlerde oyunu verdi.
Salih, Yeşil Bölge’deki seçim merkezine eşiyle gelerek oyunu kullandı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Salih, “Erken seçimler halkın talebiydi. Ülkesinin geleceği için her vatandaşın seçimlerde katkısının olmasını diliyoruz. Bugün, vatandaşın günüdür” şeklinde konuştu.

Başbakan Kazımi oyunu kullandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim." dedi.
Irak haber ajansının haberine göre, Kazımi, Yeşil Bölge’de bir seçim merkezinde oy verdi.
Iraklıları oy kullanmaya çağıran Kazımi, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu seçimler, sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk seçim" dedi.
Iraklı Şii din adamı ve siyasetçi Ammar el-Hekim ile eski başbakanlardan Nuri el-Maliki de erken saatlerde oylarını kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zeynep Bastık Edis dansı olay oldu Zeynep Bastık evli mi eşi kimdir?
Zeynep Bastık Edis dansı olay oldu Zeynep Bastık evli mi eşi kimdir?
Öğrencinin kulağından çekerek yaralayan öğretmen hakkında suç duyurusu
Öğrencinin kulağından çekerek yaralayan öğretmen hakkında suç duyurusu
Pandora Belgeleri'nde ismi çıkan Reha Muhtar ilk kez konuştu! İddialar için bakın ne dedi
Pandora Belgeleri'nde ismi çıkan Reha Muhtar ilk kez konuştu! İddialar için bakın ne dedi
Mehmet Dinçerler kaç yaşında kimin oğlu? Mehmet Dinçerler kimdir?
Mehmet Dinçerler kaç yaşında kimin oğlu? Mehmet Dinçerler kimdir?
İktidar artık bundan vazgeçmeli! Ahmet Hakan'dan iktidara iki konu eleştirisi
İktidar artık bundan vazgeçmeli! Ahmet Hakan'dan iktidara iki konu eleştirisi
Karadeniz soğudu hamsi boşluğu başladı! Yarı yarıya düştü
Karadeniz soğudu hamsi boşluğu başladı! Yarı yarıya düştü
Mehmet Dinçerler kaç yaşında ailesi kimdir serveti ne kadar?
Mehmet Dinçerler kaç yaşında ailesi kimdir serveti ne kadar?
Kılıçdaroğlu'nun yeni profil fotoğrafı dikkat çekti! Kılıçdaroğlu aday mı oluyor?
Kılıçdaroğlu'nun yeni profil fotoğrafı dikkat çekti! Kılıçdaroğlu aday mı oluyor?
İlkokulda Squid Game alarmı! Kaybeden çocukları dövüyorlar!
İlkokulda Squid Game alarmı! Kaybeden çocukları dövüyorlar!
İyi Parti'de toplu istifa 'eşe iş kıyağı' tepkisi istifa dilekçesinde ilginç ayrıntılar
İyi Parti'de toplu istifa 'eşe iş kıyağı' tepkisi istifa dilekçesinde ilginç ayrıntılar