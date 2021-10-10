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Banu Parlak öldü mü haberi yayıldı gerçek ortaya çıktı Banu Parlak kimdir?

Banu Parlak öldü mü haberi yayıldı gerçek ortaya çıktı Banu Parlak kimdir?

Sosyal medya üzerinden yaptığı seslendirme şarkılarla ünlenen Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Parlak'ın Instagram hesabından 'Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir' mesajı paylaşıldı. Ardından gözyaşları açıklama yapan Parlak, yaşadıklarını anlattı

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Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Banu Parlak'ın Instagram hesabından yapılan paylaşım soru işaretlerine neden oldu. Banu Parlak Instagram hesabından "Sevgili; Banu Parlak Haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" paylaşımı yapıldı. Söz konusu ardından sevenleri, "Banu Parlak öldü mü?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Sosyal medyada araba içinde çektiği videolarla tanınan Banu Parlak’ın sayfasından yapılan “Banu haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetti” paylaşımına arkadaşından yalanlama geldi. Parlak hakkında açıklamada bulunan arkadaşı "Banu telefonunu çaldırmış, kendisi gayet iyi." ifadelerini kullandı.

1987 senesinde dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sosyal medya uygulaması Instagram’da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olan ve daha sonra “Narin Yarim “single çalışmasıyla müzik kariyerine adım atmıştı.

2017 yılında Okan Öztürk ile evlenen ancak evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Banu Parlak, bir kız çocuğu annesi.

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