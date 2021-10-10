BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya Korkuteli'nde sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Antalya Korkuteli'nde sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yazlık evde yaşlı çiftin cansız bedenleri bulundu. Yapılan ilk incelemeye göre çiftçin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.

Abone ol

Olay, Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesi’nde dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kış aylarında Serik ilçesinde oturan ancak Korkuteli ilçesinde yazlıkçı olarak kalan Veli Dinçer (70) ve Dursun Dinçer (63) çiftine Antalya’da sigortacılık yapan oğulları Özgür Dinçer ile öğretmenlik yapan kızları ulaşamadı.

Bunun üzerine mahalleye giden Özgür Dinçer, anne ve babasını kaldıkları evde hareketsiz halde buldu. Dinçer'in 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemeye göre yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Cenazeler, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından alınan çiftin cenazelerinin İmrahor Mezarlığı’nda yakınları ve sevenlerinin katılımı ile toprağa verileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli Bacılar Kurultayı canlı yayınında 'bölücü kebapçılar'ın kim olduğunu açıkladı!
Devlet Bahçeli Bacılar Kurultayı canlı yayınında 'bölücü kebapçılar'ın kim olduğunu açıkladı!
Prof. Dr. İlber Ortaylı da o tartışmaya girdi! Merkezi hükümetle İBB arasındaki çatışma korkunç durumda
Prof. Dr. İlber Ortaylı da o tartışmaya girdi! Merkezi hükümetle İBB arasındaki çatışma korkunç durumda
TBMM'nin bu hafta gündeminde ekonomi var! Vergi ve kooperatifler ele alınacak
TBMM'nin bu hafta gündeminde ekonomi var! Vergi ve kooperatifler ele alınacak
Pakistan'ın nükleer programının kilit ismi: Dr. Abdul Kadir Han hayatını kaybetti
Pakistan'ın nükleer programının kilit ismi: Dr. Abdul Kadir Han hayatını kaybetti
Kalp kası iltihabına dikkat! Koronavirüs sonrası patladı! Bu belirtiler varsa beklemeyin
Kalp kası iltihabına dikkat! Koronavirüs sonrası patladı! Bu belirtiler varsa beklemeyin
Eski Başkan Trump'tan Rusya ve Çin iddiası! Afganistan'a bırakılanları çoktan...
Eski Başkan Trump'tan Rusya ve Çin iddiası! Afganistan'a bırakılanları çoktan...
e-Devlet'te yeni hizmet! Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'te
e-Devlet'te yeni hizmet! Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'te
İlacı aldıktan 24 saat içinde virüs ölüyor! Karantina süresi kısalabilir!
İlacı aldıktan 24 saat içinde virüs ölüyor! Karantina süresi kısalabilir!
Baş dönmesiyle hastaneye götürdüler 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı
Baş dönmesiyle hastaneye götürdüler 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı
3600 ek gösterge son durum kimleri kapsayacak yeni liste
3600 ek gösterge son durum kimleri kapsayacak yeni liste