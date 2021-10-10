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'Yaptıkları iş asalaklık' deyip atık toplayıcıları hedef aldı. Hakkı Öcal tepki çekti

'Yaptıkları iş asalaklık' deyip atık toplayıcıları hedef aldı. Hakkı Öcal tepki çekti

İbn Haldun Üniversitesi’nde rektör danışmanı ve öğretim üyesi olarak görev yapan Hakkı Öcal, atık toplayıcılarıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

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İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milliyet gazetesi yazarı olan Hakkı Öcal, geniş çaplı operasyon başlatılan atık toplayıcılarıyla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Öcal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çöp toplayan bireyler insandır; yaratandan dolayı severiz. Ama yaptıkları iş asalaklıktır; onu da ancak asalak savunur" ifadelerini kullandı.

"Çöplerin arasından atıkları ayıran kardeşlerimize ben gerçek bir saygıyla bakıyorum saygın ve onurlu insanlar onlar kimseden bir şey de dilenmiyorlar ben onları hep dik duran insanlar olarak gördüm dikkatli bakarsanız bunu yüzlerinde de okuyabilirsiniz" diyen takipçisine ise Öcal "İnsanla işini ayır üstadım. Yok böyle bir iş… bu iş asamak bir iştir; kalkacak eninde sonunda.." yanıtını verdi.


"Adamlara bir laf ettim mi?"
Öcal başka bir takipçisine ise "Lan geri zekalı...Lafı neden g** anlıyorsun ahmak! Adamlara bir laf ettim mi? Sen savuna dur çöp toplayanları.. Burada onların yaptığı bu sözde toplama işinin ortaya bir mafya çıkarttığından söz ediliyor. Belli ki bu mesele seni aşıyor evlatım.. Bi s* git, Allasen." dedi. 

"Mafyalara kaç kuruşa sattığını biliyor musunuz?"
"Yahu okuyunuz lütfen Allah aşkına.." diyen Öcal "Geri kazanma, dönüşüm ayrı bir şeydir, bu adamların yaptığı ayrı bir şey.. Bu zavallı adamların o didinip topladıkları şeyi hangi mafyalara kaç kuruşa sattığını biliyor musunuz? Bu düzeni mi savunuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Asalak olan yaptıkları iş"
Takipçilerinden gelen tepkiler ve sözlerin ‘ağır' olduğu yönündeki eleştiriler üzerine Hakkı Öcal, "Yahu kardeşim.. Neden anlamıyorsunuz? Toplayanlara bir laf ettim mi? Tersine, Allah’ın bir kulu olduklarını belirtmedim mi? Asalak olan yaptıkları iş. Ağır filan değil. Düşünürsen, onların lehine bir şey” mesajı paylaştı.

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