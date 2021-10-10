Magnum sonuçları 2021 açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Magnum çubuklarındaki kodu çekiliş için yollayan binlerce vatandaşın gözü kulağı 2021 Magnum çekiliş sonuçlarında. 1 Nisan'da başlayan Magnum çekilişi 30 Eylül'e kadar devam edecek. Porsche çekilişi için sonuçlar ise 13 Ekim saat 11.00'de belli olacak. Magnum çekiliş sonuçları tam liste ise Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanacak.

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Magnum çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Magnum’lardaki şifreyi SMS veya www.magnum.com.tr üzerinden gönderen her bir kullanıcı, Porsche kampanyasına katılma hakkına sahip oluyor. 1 Nisan-30 Eylül 2021 tarihlerinde Magnum çubuklarındaki şifreyi göndererek kampanyaya katılanların gözü, çekiliş sonuçlarında olacak. Magnum’un verdiği Porsche marka otomobile sahip olmak isteyenler, çekiliş gününü iple çekiyor.

Magnum çekiliş sonuçları ne zaman: Çekiliş, 13 Ekim 2021’de saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak yapılacaktır. Kazanan talihliler 16 Ekim 2021’deki Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ilan edilecek. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yoluyla tebligat gönderilecektir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu tutulmuyor. Katılımcının ikramiye kazanması hâlinde adres bilgileri eksik ya da bilinmiyorsa gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli sayılacaktır.

Asil talihliler, başvuru için en geç 31 Ekim 2021; yedek talihliler de en geç 15 Kasım 2021’e dek ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları, kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle info@u2.com.tr'ye ya da U2 Tanıtım'ın yukarıda paylaşılan adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri durumunda ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur ve şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemlerinin bitmesinin ardından taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

Kampanya detayları: Kampanya tarihleri katılım şifresini, isim, soy isim ve adres bilgileriyle beraber kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesajla gönderenler ya da www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, IOS veya Android işletim sistemli akıllı cep telefonlarına indirecekleri Magnum ya da Algida İle Kazan uygulamalarındaki ilgili alana telefon no, isim, soy isim, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılma hakkı elde edecektir.

Gönderilen kısa mesaj, web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir. Kısa mesaj, web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulamalarındaki katılımlarında şifre, ad soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş katılım hakkı verilmeyecektir.

Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil, Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir. Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖTV dahil; Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1,00 TL, Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır. Web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulamaları üzerinden yapılan katılımlar ücretsizdir, internete bağlantı ücreti katılımcıya aittir.