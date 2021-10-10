Ali Babacan'dan her aile sosyal destek uzmanı sözü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı Binası açılışında konuştu. Babacan'ın gündeminde sosyal destek sistemi vardı.

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Partisinin Esenyurt ilçe binasının açılışında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgari gelir sistemi ile adil bir yardım dağıtımı oluşturacaklarını ve ihtiyaçların belirlenebilmesi için her aileye bir sosyal destek uzmanı atayacaklarını söyledi.

Mevcut sosyal yardım kurumlarına ulaşmanın oldukça zor olduğunu söyleyen Babacan, aile hekimleri gibi her bir aileye sosyal destek uzmanı ataması yapacaklarını söyledi.

Sosyal yardımların artırılacağını söyleyen Babacan'ın bir diğer gündemi ise Kürtçe ve Kürt sorunu da vardı. Babacan TBMM'deki çevrimiçi dil seçeneklerinde neden Kürtçe'nin olmadığını sorguladı.

Asgari gelir desteği sistemi

Babacan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Siz buraya sadece bina açılışına gelmemişsiniz belli. Bugün siz Esenyurt'a kocaman bir demokrasi meydanı kurmuşsunuz. inşallah tüm Türkiye demokrasiyle buluşacak.

Esenyurt'tan baktığımızda içinde bulunduğumuz karanlık tünelin ucundaki ışığı görüyoruz.

Türkiye'yi yönetenler bugün ülkemizi karanlık bir tünele soktular. Bu tünelde hukuksuzluk var. Bu tünelde adaletsizlik var. Bu tünelde yolsuzluk var. Bu tünelde yoksulluk var, işsizlik var, hayat pahalılığı var. Koskoca ülke bu kötü yönetimin elinde can çekişiyor.

Halkımız her türlü zorlukla boğuşurken ülkenin cumhurbaşkanı pek oralı olmuyor. Yoksulluktan bahsedene ‘Abartma, keyif çayı iç’, hayat pahalılığına ‘Enflasyon %20’nin altında’ diyor. Artık bambaşka bir dünyada yaşıyor.

Her aileye bir ‘sosyal destek uzmanı’ atayacağız. Aile hekimleri gibi, o aileden sorumlu bir ‘sosyal destek uzmanı’ olacak.

Asgari gelir desteği sistemini başlatacağız. Ailenin mevcut geliri ile gerçek ihtiyacı arasındaki farkı devlet olarak biz karşılayacağız.

Yardımları daha adil dağıtacağız

Daha çok yardımı daha adil dağıtacağız. Sosyal yardımlara ocu-bucu demeden hak eden herkes, ihtiyacı olan herkes erişebilecek.

Yoksul ailelere doğal gaz desteği, kömür yardımı gibi uygulamaları güçlendirerek devam ettireceğiz.

Sosyal yardım ve destek programları olan 43 tane kuruluş var. Bilen, ulaşan, adamı olan yardımları alıyor.

Farklı kurumlar tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımları tek kapı sisteminde buluşturacağız. Vatandaşımızın dolaşmak zorunda kalmasına son vereceğiz.

TBMM’de anlık çeviri hizmetiyle ilgili haberler çıktı. Kürtçe yok. ‘Kürtçe bir yabancı dil değil, bu toprakların dili’ diyorlarsa eyvallah. Ama o zaman milletvekillerinden konuşan arkaşlarımız olduğu zaman tutanaklara niçin ‘bilinmeyen dil’ diye yazıyorsunuz?

Irkçı, ayrımcı zihniyetin mutlaka değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Ülkenin meclisinde ülkenin en çok konuşulan ikinci diline ‘bilinmeyen dil’ muamelesi yapılıyorsa bir mesele var demektir.

Bu meselenin adı Kürt meselesidir. Kürt meselesinin çözümünün de meşru, demokratik siyasetten geçtiğini iyi biliyoruz. Ortada bir mesele varsa, ilgili herkes ile görüşülmesi gerektiğini ve görüşüleceğini de herkesin bilmesi lâzım. Bu mesele, herkesi ilgilendiren bir meseledir.