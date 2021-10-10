Masterchef Burcu kaç yaşında aslen nereli Ajda Pekkan ile akraba mı?

Masterchef 2021'de bu akşam yine bir eleme heyecanı yaşanacak. Bu hafta eleme adaylarından biri de sempatik hareketleri ile sevilen yarışmacı Burcu Önal oldu. Çinli bir ailede büyüyen Burcu aslen Diyarbakırlı 34 yaşında. Ajda Pekkan hayranı olan Burcu Önal'ı bir çok kişi akraba sanıyordu fakat gerçek ortaya çıktı. Peki kimdir Burcu Önal, kaç yaşında, aslen nereli?

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Masterchef 2021'nin bu hafta eleme potasına giren isimlerinden biri de daha önce de yarışmaya katılan fakat elenen Burcu Önal oldu. Sempatik tavırları ve iddiası ile konuşulan Burcu Önal'ın yıllar önce henüz çocukken Ajda Pekkan'ın sahnesine çıktığı ve oan vokal yaptığı ortaya çıktı. Restoran açan Burcu Önal'ın konuklarından biri de yine Ajda Pekkan olmuş. Peki kimdir Burcu Önal, kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Burcu Önal, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya’da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı’nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurant açtı.

Burcu Önal Ajda Pekkan ile yollarının kesişmesini şöyle anlatıyor..

Ahh nerden başlasam nasıl anlatsam bendeki seni ifade eder bilemem… @ajdapekkan

Küçücüğüm yolum bir starın sahnesinden geçiyor baktıkça gözlerim kamaşıyor ve nasıl oluyorsa o kadar çocuğun içinde o ışık bana yaklaşıp, beni öpüyor

Sonra ne mi oluyor yıllarca onu gördüğüm her an o büyülü sahneye ve o güzel kokulu öpücüğe ışınlanıyorum. Herkes Ajda Pekkan izleyip, dinlerken ben hayaller aleminde kalbim pır pır …

Hikaye böyle kalır mı ?

tabii ki hayır bir yıldız dokunmuş artık bana ve kalbime sonra tekrar tekrar yolumuz kesişiyor …

Nasıl anlatayım diye söze başladım çünkü kalbimde gönlümde onu tanıdıkça yaşayan bir efsane bir süperstar olmasının dışında o kadar çok özelliğine şahit oldum ki merhameti, kalbi, özelikle işini aşkla yapan insana olan sevgisini şefkatini o kadar derinden hissettim ki o yüzden kelimelere dökmek çok zor

O kadar yol, yordam gördüm

Belki dünyaları yedim içtim

Ama bu yaşa kadar göremediğim

Çözemediğim ne çok eksiğim varmış ve ben ne kadar şanslıymışım ki yaşayan bir efsanenin bilgeliği ve tecrübesi ile bunları öğrendim. Hemde en güzel anılarımızın içinde …

Restaurantımı açarken bir dileğim ve en önemlisi bir amacım vardı. Işık saçan bir caddede şef olmak yerine karanlık bir sokakta ben ışık olmak istiyordum ve gelen insanların caddenin ışığına değil benim ışığıma gelmesini hayal ediyordum. Hayallerime beni kavuşturan bir çok insan geldi misafirim oldu ama sanırım noktayı koyan yine Sen oldun ….

Yaşayan Efsane SüperStar benim içinde En çok herkeste olmayan kalbe sahip olan Süper Kalp kalbi