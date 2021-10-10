Ankara'da sır olayda 9 yıl sonra itiraf geldi! İnsan kemikleri bulundu

ANKARA'da 2012 yılında kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu öldürüp, Ayaş ilçesindeki bir hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, sorguda suçunu itiraf etti. Bölgede yapılan kazı çalışmasında, kayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 01 Ocak 2012'de kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürülmüş olabilecekleri yönünde yeni delillere ulaşıldı. Bunun üzerine şüpheli olduğu değerlendirilen A.T., F. G. ve İ.T. gözaltına alındı.



Şüphelilerin sorgusunda, kayıp iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleriyle bugün olay yerinde kazı çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu ayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen insana ait kemik parçaları bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.