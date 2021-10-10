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Salgın en çok onlara yaradı! Paraya para demiyorlar: Gaziantep'te üretiyorlar 15 ülke sırada

İhlas Haber Ajansı
Salgın en çok onlara yaradı! Paraya para demiyorlar: Gaziantep'te üretiyorlar 15 ülke sırada

Koronavirüs salgını sürecinde birçok işletme zor günler geçirirken Gaziantep'in Nizip ilçesindeki işletmeler siparişleri yetiştirebilmek için tam kapasite çalışıyor.

Salgın en çok onlara yaradı! Paraya para demiyorlar: Gaziantep'te üretiyorlar 15 ülke sırada

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıllardır geleneksel yöntemlerle yapılan sabunlara pandemiyle birlikte el yıkama alışkanlığının artmasıyla rağbet arttı.

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Salgın en çok onlara yaradı! Paraya para demiyorlar: Gaziantep'te üretiyorlar 15 ülke sırada

Doğal yağlarla yapılan sabun üretiminde önce yağlar kazana atılıyor, daha sonra kazana su eklenerek, kostik denilen yardımcı ürün ekleniyor. 

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Salgın en çok onlara yaradı! Paraya para demiyorlar: Gaziantep'te üretiyorlar 15 ülke sırada

2 gün boyunca kazanda kaynatıldıktan sonra kullanılabilir hale geldiğinde sabunlar serilerek kurutuluyor.

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Salgın en çok onlara yaradı! Paraya para demiyorlar: Gaziantep'te üretiyorlar 15 ülke sırada

Daha sonra kesilip torbalanan sabunlar satışa hazır hale getiriliyor.

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