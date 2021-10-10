Salgın en çok onlara yaradı! Paraya para demiyorlar: Gaziantep'te üretiyorlar 15 ülke sırada
Koronavirüs salgını sürecinde birçok işletme zor günler geçirirken Gaziantep'in Nizip ilçesindeki işletmeler siparişleri yetiştirebilmek için tam kapasite çalışıyor.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıllardır geleneksel yöntemlerle yapılan sabunlara pandemiyle birlikte el yıkama alışkanlığının artmasıyla rağbet arttı.
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Doğal yağlarla yapılan sabun üretiminde önce yağlar kazana atılıyor, daha sonra kazana su eklenerek, kostik denilen yardımcı ürün ekleniyor.
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2 gün boyunca kazanda kaynatıldıktan sonra kullanılabilir hale geldiğinde sabunlar serilerek kurutuluyor.
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Daha sonra kesilip torbalanan sabunlar satışa hazır hale getiriliyor.
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