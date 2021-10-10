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Konya'da 70 yaşındaki kanser hastası eşini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Konya'da 70 yaşındaki kanser hastası eşini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

KONYA'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla ateş ederek öldüren Turgut Şimşek (70), adliyeye sevk edildi. Şimşek, ''Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' dedi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'ta meydana geldi. Emekli öğretmen Turgut Şimşek ile eşi Sevil Şimşek evde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle eşinin başına tabancayla ateş eden Turgut Şimşek, ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevil Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevil Şimşek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Turgut Şimşek, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek'in ilk ifadesinde, "Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. 'Senin annen şöyle, böyle' deyip duruyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. Ben de 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' dedi. Sevil Şimşek'in cenazesi, otopsinin ardından Hocacihan Mezarlığı'na defnedildi.

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