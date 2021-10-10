Kabine yarın toplanıyor! Gündemde market fiyatları ve vaka artışları var! Yeni önlemler geliyor mu?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanıyor. Kabine yeni vaka artışlarına önlem önerilerini ve market fiyatları inceleyecek.

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Marketlerdeki fiyat artışları, koronavirüsle mücadelede son durum ve bölgesel gelişmeler konuşulacak başlıklar arasında olacak.

İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda bakanlar, görev alanları ile ilgili sunumlar yapacak.

Market ve pazardaki fiyat artışları gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.

Kabine, vaka artışını da konuşacak

Koronavirüsle mücadelede son durum gündemdeki bir diğer başlık olacak.

Artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek. Aşılamadaki son durum ele alınacak.

Bölgesel gelişmeler de tüm yönleri ile masaya yatırılacak.

Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif adımları sonrasında Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek.

Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar görüşülecek.