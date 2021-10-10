Sezai Karakoç'a hemşehrilik beraatı: Her insan önce hür ve bağımsız olmalıdır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik beraatı takdim edildi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı ekim ayı meclis toplantısında, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanının verilmesi kararı alındığı hatırlatıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün, Karakoç'la bir araya gelerek fahri hemşehrilik beraatını takdim ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakoç, fahri hemşehrilik beratını almış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktardı.

Karakoç, şunları kaydetti:

"Biz Maraşlıyız. Maraş'ın şöyle bir özelliği vardır. Kurtuluş Hareketi Cuma namazı ile başlamıştır. İmam, siz bağımsız olmadıkça kıldığınız namaz kabul olmaz demiştir ve kaledeki düşman bayrağı indirilip Cuma namazı kılınmıştır. Bunun manası şudur: Her insan önce hür ve bağımsız olmalıdır. Hür ve bağımsız olmayan insan, insanlığını yaşayamaz. Bu bakımdan bana verilen hemşehrilik beratını teşekkürle kabul ediyor ve teşekkürle karşılıyorum. Büyükşehir Belediyesine ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör ise salgın nedeniyle Karakoç ile buluşmalarının geciktiğini aktararak, "Çocukluğunun bir kısmını şehrimizde geçiren Sezai Karakoç üstadımız, Türk edebiyatının ve düşüncesinin kurucu isimlerinden biridir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2020 ekim ayı toplantısında oy birliği ile zatıalinize fahri hemşehrilik beratı verdi. Kabul buyurdunuz, çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraşlılar sizi hemşehri olarak görüyor ve sizlere hususi muhabbet besliyor." değerlendirmesinde bulundu

Konuşmaların ardından Güngör, Karakoç'a Yedi Güzel Adam Müzesi'nin resmi ile fahri hemşehrilik beraatını takdim etti.