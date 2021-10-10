BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  SAĞLIK

Çift pandemi tehlikesi kapıda! Uzmanlar bu kiş için uyarıyor

Çift pandemi tehlikesi kapıda! Uzmanlar bu kiş için uyarıyor

ABD'de corona virüsün yanı sıra grip mevsimi konusunda uyaran uzmanlar iki salgının aynı anda yaşanabileceği tehlikesine karşın uyarılarda bulundu. 'Çift pandemi' korkutucu bir kışın habercisi olabilir...

Abone ol

Dünyada hala 2019 yılında hayatımıza giren corona virüsü salgını nedeniyle can kayıpları yaşanırken, vaka sayıları da gün be gün artıyor. Dünya genelinde 4 milyon 800 binden fazla kişinin ölümüne neden olan hastalık, 250 milyondan fazla kişiye bulaştı.

Geçen yıl, grip vakaları neredeyse hiç görülmezken, bu yıl çift aşılama, maske ve sosyal mesafeden uzaklaşılma gibi durumlar yüzünden grip vakalarında artış gözlemlenmeye başlandı. Özellikle okulların ve iş yerlerinin açılmasıyla grip vakalarına rastlanma sıklığı da arttı. Bunun üzerine, uzmanlardan uyarı gecikmedi. ABD’li uzmanlar, ‘Twimdemic’ (çift pandemi) konusunda uyardı.

Sağlık çalışanlarının da yükü artacak

ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’un haberine göre, Amerikan Hastane Birliği Başkan Yardımcısı Nancy Foster, Covid-19 ve grip vakalarının aynı anda yayılması durumunda hastanelerin yükünün artacağı konusunda tedbir alınması gerektiğini belirtti. Hastanelerdeki oksijen cihazları başta olmak üzere tıbbi malzemelerin de yetmeyebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Foster, grip ve Covid-19 vakalarının birlikte seyretmesi durumunda doktor ve sağlık çalışanlarının da yükünün artacağını belirtiyor. Foster, ‘Zaten zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarının yükü böylelikle ikiye katlanacak’ ifadelerinde bulundu.

Uzmanlar bu yıl da ‘çift pandemi’ dönemini hasarsız atlatabilmek adına ‘aşı olun’ çağrılarını sıklaştırdı.

Virüsten en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD’de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74’ünden fazlasına en az bir doz corona virüsü aşısı uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas oldu liderlik el değiştirdi
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas oldu liderlik el değiştirdi
Masterchef Mustafa kaç yaşında Mustafa Ozan kimdir evli mi?
Masterchef Mustafa kaç yaşında Mustafa Ozan kimdir evli mi?
İran'da pizza yiyen kadına televizyon yasağı
İran'da pizza yiyen kadına televizyon yasağı
Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız
Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız
PKK’lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert mezarı başında anıldı
PKK’lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert mezarı başında anıldı
Masterchef Burcu kaç yaşında aslen nereli Ajda Pekkan ile akraba mı?
Masterchef Burcu kaç yaşında aslen nereli Ajda Pekkan ile akraba mı?
Ankara'da sır olayda 9 yıl sonra itiraf geldi! İnsan kemikleri bulundu
Ankara'da sır olayda 9 yıl sonra itiraf geldi! İnsan kemikleri bulundu
İsrail iki devletli çözümü apartheid sistemi ile değiştiriyor
İsrail iki devletli çözümü apartheid sistemi ile değiştiriyor
Konya'da 70 yaşındaki kanser hastası eşini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi
Konya'da 70 yaşındaki kanser hastası eşini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi
Türkiye satırlı saldırıyı konuşuyor genç kızın kendisini yaralayan arkadaşı için gözyaşı döktü
Türkiye satırlı saldırıyı konuşuyor genç kızın kendisini yaralayan arkadaşı için gözyaşı döktü